Полиция Татарстана признала участие школьников в учениях с имитацией беспорядков

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников Новотроицкой школы.

В пресс-службе МВД республики Накануне.RU сообщили, что участие школьников не было согласовано с руководством.

"Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - пообещали в ведомстве.

В пресс-службе при этом отметили, что администрацию школы и учеников проинструктировали о мерах безопасности, никто не пострадал.

Учения прошли 20 декабря по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по действиям во время массовых беспорядков. Школьники якобы выступили в качестве нападающих.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Улан-Удэ бойцы Росгвардии проводят учения по работе с населением.

На видео, которые появились в Сети, множество росгвардейцев тренируются на территории строящегося детского сада. Бойцы "отрабатывают блокировку митингующих щитами, нейтрализацию самых активных и тренировали командный дух и уклонение от пластиковых стаканчиков", писало издание Baza.