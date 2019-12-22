08 Октября 2020
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(2017) | Фото: &quot;Коммерсант&quot;

Полиция Татарстана признала участие школьников в учениях с имитацией беспорядков

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников Новотроицкой школы.

В пресс-службе МВД республики Накануне.RU сообщили, что участие школьников не было согласовано с руководством.

"Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - пообещали в ведомстве.

В пресс-службе при этом отметили, что администрацию школы и учеников проинструктировали о мерах безопасности, никто не пострадал.

Учения прошли 20 декабря по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по действиям во время массовых беспорядков. Школьники якобы выступили в качестве нападающих.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Улан-Удэ бойцы Росгвардии проводят учения по работе с населением.

На видео, которые появились в Сети, множество росгвардейцев тренируются на территории строящегося детского сада. Бойцы "отрабатывают блокировку митингующих щитами, нейтрализацию самых активных и тренировали командный дух и уклонение от пластиковых стаканчиков", писало издание Baza.

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Полиция Татарстана признала участие школьников в учениях с имитацией беспорядков

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Теги: татарстан, росгвардия, школьники



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Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2019 13:41 Мск В Татарстане трое полицейских уволены за учения по разгону митинга в школе
Ранее 24.12.2019 12:11 Мск Главу МВД Татарстана дисциплинарно наказали за учения полиции в школе

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