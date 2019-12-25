Число пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15

Количество пострадавших во время аварийной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

"По данным оперативного штаба центра медицины катастроф на 16.00 местного времени в результате инцидента пострадали 15 человек. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Два человека в том числе и пилот судна госпитализированы, остальные пострадавшие после осмотра были отпущены домой. У всех пациентов диагностируют травмы средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет", - сообщили в ведомстве.

Всего на борту Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" находилось 24 человека. По предварительной информации, вертолет попал в снежный вихрь во время взлета в селе Байкит (Эвенкийский муниципальный район). По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.

Красноярская транспортная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.