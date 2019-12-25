Число пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/repair/loggia/material/sendpanel/, ссылка на описание.
Грузоперевозки: http://perevozki.youdo.com/passenger/cars/minivans/ тут.



Происшествия Сибирский ФО В России
Авария вертолета Ми-8 25.12.19 в Красноярском крае. (2019) | Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Число пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15

Количество пострадавших во время аварийной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
Читайте также:

"По данным оперативного штаба центра медицины катастроф на 16.00 местного времени в результате инцидента пострадали 15 человек. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Два человека в том числе и пилот судна госпитализированы, остальные пострадавшие после осмотра были отпущены домой. У всех пациентов диагностируют травмы средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет", - сообщили в ведомстве.

Авария вертолета Ми-8 25.12.19 в Красноярском крае.|Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Всего на борту Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" находилось 24 человека. По предварительной информации, вертолет попал в снежный вихрь во время взлета в селе Байкит (Эвенкийский муниципальный район). По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.

Красноярская транспортная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Число пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ми-8, аварийная посадка, жесткая посадка, красноярский край, пострадавшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2019 19:16 Мск Число пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2019 09:47 Мск Аварийная посадка вертолета в Красноярском крае могла произойти из-за попадания в снежный вихрь
Ранее 25.12.2019 09:27 Мск В Красноярском крае жестко приземлился и опрокинулся на бок вертолет Ми-8. Есть пострадавшие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети