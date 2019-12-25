11 Октября 2020
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поиск туриста, перевал Дятлова, вертолет Ми-8, МЧС (2018) | Фото: МЧС по Свердловской области

В Красноярском крае жестко приземлился и опрокинулся на бок вертолет Ми-8. Есть пострадавшие

В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:45 по местному времени в среду, 25 декабря.

Вертолет опрокинулся на бок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС. Борт принадлежит авиакомпании "КрасАвиа", авария произошла в районе поселка Байкит.

На борту находилось 29 человек, трое пострадали, сообщает предварительную информацию РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.

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В Красноярском крае жестко приземлился и опрокинулся на бок вертолет Ми-8. Есть пострадавшие

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Теги: ми-8, жесткая посадка, опрокидывание, пострадавшие, красноярский край



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