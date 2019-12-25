В Красноярском крае жестко приземлился и опрокинулся на бок вертолет Ми-8. Есть пострадавшие

В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:45 по местному времени в среду, 25 декабря.

Вертолет опрокинулся на бок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС. Борт принадлежит авиакомпании "КрасАвиа", авария произошла в районе поселка Байкит.

На борту находилось 29 человек, трое пострадали, сообщает предварительную информацию РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.