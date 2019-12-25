Аварийная посадка вертолета в Красноярском крае могла произойти из-за попадания в снежный вихрь

По уточненным данным, аварийная жесткая посадка вертолета Ми-8 в Красноярском крае могла произойти из-за попадания воздушного судна в снежный вихрь. Источник РИА Новости сообщает, что у вертолета повреждена хвостовая балка.

Также уточнены данные по пострадавшим. Один пассажир получил травму, госпитализирован командир воздушного судна. Ранее сообщалось о трех пострадавших. На борту находилось 24 человек (а не 29, как сообщалось ранее).

ЧП произошло в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, в районе поселка Байкит, куда авиакомпания "КрасАвиа" (ей принадлежит борт) совершает регулярные рейсы.

"Для ликвидации последствий всего привлекается 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 3 человека, 1 единица техники", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.