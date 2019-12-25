Аварийная посадка вертолета в Красноярском крае могла произойти из-за попадания в снежный вихрь

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/tile/price/, лучшие цены по ссылке.
Ремонт? Решение: http://remont.youdo.com/facing/facing/flats/one/, варианты по ссылке.
Грузовые перевозки от http://perevozki.youdo.com/ точно в срок



Происшествия Сибирский ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Аварийная посадка вертолета в Красноярском крае могла произойти из-за попадания в снежный вихрь

По уточненным данным, аварийная жесткая посадка вертолета Ми-8 в Красноярском крае могла произойти из-за попадания воздушного судна в снежный вихрь. Источник РИА Новости сообщает, что у вертолета повреждена хвостовая балка.

Также уточнены данные по пострадавшим. Один пассажир получил травму, госпитализирован командир воздушного судна. Ранее сообщалось о трех пострадавших. На борту находилось 24 человек (а не 29, как сообщалось ранее).

ЧП произошло в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, в районе поселка Байкит, куда авиакомпания "КрасАвиа" (ей принадлежит борт) совершает регулярные рейсы.

"Для ликвидации последствий всего привлекается 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 3 человека, 1 единица техники", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аварийная посадка вертолета в Красноярском крае могла произойти из-за попадания в снежный вихрь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аварийная посадка, ми-8, красноярский край, снежный вихрь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2019 19:16 Мск Число пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло
Ранее 25.12.2019 12:47 Мск Число пострадавших в жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2019 09:27 Мск В Красноярском крае жестко приземлился и опрокинулся на бок вертолет Ми-8. Есть пострадавшие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети