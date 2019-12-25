В Госдуме предложили создать "новогодний капитал" для пенсионеров

Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науки Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров – единоразовую ежегодную выплату. Предложение он изложил в письме министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину, передает RT.

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По мнению Чернышова, "новогодний капитал" должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России", — сказано в тексте обращения. Сумма "новогоднего капитала" в письме не уточняется.

Напомним, на последнем в этом году заседании Госдумы глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на мизерный размер так называемой потребительской корзины, предложил увеличить ее в три раза. "Вы знаете, что потребительская корзина сейчас состоит из трех частей: продовольственная, непродовольственная и услуги. В целом она оценивается меньше чем в 10 тыс. руб. – это смехотворно. Мы предлагаем в три раза увеличить потребительскую корзину и конкретно продовольственную – в 2,5 раза. А пока нашим гражданам предлагают покупать продукты на 4,8 тыс. в месяц, это 160 руб. в день. Хочется сделать запрос в Московский зоопарк - каково суточное довольствие животных? Что-то мне подсказывает, что у животных оно больше, чем у людей. И это конечно унижение наших граждан", - заявил Миронов.