Из Москвы отправился первый поезд в Симферополь по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд Москва – Симферополь, который проедет по железнодорожной части Крымского моста, отправился с Казанского вокзала.

Двухэтажный состав проедет 2009 км за 33 часа. Прибытие в Симферополь ожидается 26 декабря в 08:50.

На первый рейс проданы 973 билета, стоимость которых в купе начинается от 2 тыс. 966 рублей, сообщают "Известия".

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось на днях. Технологическую готовность объекта подтвердил Ростехнадзор. Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.