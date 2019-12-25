Медведев распорядился запретить продажу снюса

Глава кабмина России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в интернете.

Премьер отметил, что эти смеси легко приобрести несовершеннолетним. Медведев поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СКР организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках, сообщают "Известия".

Как ранее писало Накануне.RU, появившаяся в России с эффектом разорвавшейся бомбы проблема никотиносодержащих бестабачных смесей, леденцов и мармеладных конфет была очевидна еще пять-семь лет назад, и тогда ее можно было зарубить на корню, внеся поправки в законодательство. Но все тревожные звоночки прозевали, в этом признаются и сами законодатели.

Вообще, за семь лет появилось множество продуктов, не охваченных законодательством – те же электронные сигареты. И только сейчас правительство и парламент созрели до внесения поправок.