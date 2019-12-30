В Москве ученик школы олимпийского резерва попал в реанимацию, отравившись снюсом

В Москве ученик школы олимпийского резерва попал в реанимацию из-за отравления снюсами, сообщает Mash.

16-летнему юноше стало плохо в районе Казанского вокзала. Он попал в больницу с диагнозом острое отравление психотропными препаратами.

Отметим, что за неделю до этого 15-летнего ученика столичной школы № 2001 забрали в реанимацию со схожими симптомами. Как оказалось позже, мальчик употребил вещество прямо в родном учебном заведении.

Напомним, премьер России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в интернете.

Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СКР было поручено организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках

Как ранее писало Накануне.RU, появившаяся в России с эффектом разорвавшейся бомбы проблема никотиносодержащих бестабачных смесей, леденцов и мармеладных конфет была очевидна еще пять-семь лет назад, и тогда ее можно было зарубить на корню, внеся поправки в законодательство. Но все тревожные звоночки прозевали, в этом признаются и сами законодатели.

Вообще, за семь лет появилось множество продуктов, не охваченных законодательством – те же электронные сигареты. И только сейчас правительство и парламент созрели до внесения поправок.