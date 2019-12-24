10 Октября 2020
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Политика Центральный ФО В России
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Путин допустил изменение Конституции

Главный документ страны может быть изменен. Речь об этом шла сегодня на встрече президента Владимира Путина с руководителями палат Федерального собрания. Идею изменения Конституции высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. Она напомнил Путину его же слова о том, что Конституция - это живой инструмент.
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"Он должен соответствовать уровню развития общества. Как бы мы ни откладывали этот разговор, время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, но и местного самоуправления. Вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении", - считает председатель нижней палаты.

Путин отметил, что изменения действительно возможны, но не в основополагающих положениях, сообщает Интерфакс.

"По Конституции я уже высказывался. Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, и Конституцию лучше не менять", - сказал он на встрече с руководством Федерального собрания РФ.

В то же время, продолжил Путин, "какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, как мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому". В качестве примера глава государства привел взаимодействие между муниципальными и государственными органами власти.

"У нас должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований", - пояснил он.

Ранее, напомним, Путин высказывался о Конституции во время своей ежегодной пресс-конференции. В частности, он счел возможным отменить формулировку "подряд" при исчислении количества сроков президентства.

"У нас записано "не более двух сроков подряд". Ваш покорный слуга два срока "отслужил", потом ушел с этого поста и вернулся, потому что было конституционное право, уже "не подряд". Я бы слово "подряд" из формулировки убрал", - сказал он.

Путин уточнил, что остальные поправки в Конституцию – "дело вкуса".

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Путин допустил изменение Конституции

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Теги: владимир путин, вячеслав володин, конституция



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