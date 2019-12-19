05 Октября 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Слово "подряд" можно убрать, - Путин - о количестве сроков президентства по Конституции

На пресс-конференции Владимир Путин счел возможным отменить формулировку "подряд" при исчислении количества сроков, которое по Конституции тот или иной политик может быть во главе России, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас записано "не более двух сроков подряд". Ваш покорный слуга два срока "отслужил", потом ушел с этого поста и вернулся, потому что было конституционное право, уже "не подряд". Я бы слово "подряд" из формулировки убрал", - сказал он.

Путин уточнил, что остальные поправки в Конституцию – "дело вкуса".

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Слово "подряд" можно убрать, - Путин - о количестве сроков президентства по Конституции

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Теги: Владимир Путин, Конституция, президент



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