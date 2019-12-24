"Мы родные": Лукашенко предложил "чистым" российским спортсменам помочь с Олимпиадой

Белоруссия готова помочь России с Олимпиадой. Об этом заявил глава соседней страны Александр Лукашенко. Он не стал конкретизировать, в чем именно может состоять помощь, но вероятно, речь идет о спортивном гражданстве – переходе российских спортсменов в белорусское гражданство ради выступления на Олимпийских играх. Под российским флагом нашим спортсменам запретила выступать WADA.

"Абсолютно", - заявил Лукашенко в интервью радио "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, готова ли белорусская сторона оказать помощь российским "чистым" спортсменам на предстоящей Олимпиаде.

"Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян", - сказал белорусский президент.