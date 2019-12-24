10 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Путин, Лукашенко, хоккей, сочи, матч (2014) | Фото: пресс-служба Кремля

"Мы родные": Лукашенко предложил "чистым" российским спортсменам помочь с Олимпиадой

Белоруссия готова помочь России с Олимпиадой. Об этом заявил глава соседней страны Александр Лукашенко. Он не стал конкретизировать, в чем именно может состоять помощь, но вероятно, речь идет о спортивном гражданстве – переходе российских спортсменов в белорусское гражданство ради выступления на Олимпийских играх. Под российским флагом нашим спортсменам запретила выступать WADA.

"Абсолютно", - заявил Лукашенко в интервью радио "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, готова ли белорусская сторона оказать помощь российским "чистым" спортсменам на предстоящей Олимпиаде.

"Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян", - сказал белорусский президент.

 

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"Мы родные": Лукашенко предложил "чистым" российским спортсменам помочь с Олимпиадой

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Теги: олимпиада, белоруссия, александр лукашенко, допинговый скандал



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