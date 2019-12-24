В Екатеринбурге увеличат число "умных остановок"

В следующем году в Екатеринбурге станет больше "умных остановок". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в 2019 году в городе было обновлено 105 остановочных комплексов, которые приняли единообразный вид – теперь это типовые конструкции из прочного стекла и поликарбоната в виде навеса с прозрачными стенами. Две остановки – у кинотеатра "Салют" и на Площади 1905 года – получили наименование "умных".

Они оборудованы интерактивными панелями, где можно узнать о времени прибытия транспорта, связаться с экстренными службами и зарядить мобильный телефон через USB. Также там есть афиши, возможность выхода в интернет для просмотра новостей и панель с сервисом по бронированию отелей.

Так выглядит "умная остановка"

Кроме "умных остановок" в городе появились еще 44 новых антивандальных комплекса, выполненных в упрощенном виде – с информационными панелями, на которые выводятся сведения о движении транспорта. Как уточнили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга, планируется, что в 2020 году модернизации подвергнется еще более 200 остановок. Около 50 из них оснастят мультимедийными системами.