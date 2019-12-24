В Крыму задержан подозреваемый в госизмене

ФСБ в Симферополе задержала россиянина, подозреваемого в государственной измене. Подробностей дела пока немного. ТАСС со ссылкой на источник называет имя арестованного – Иван Яцкин.

Известно, что он – гражданин РФ и сейчас он этапирован из Крыма в столичный регион для проведения следственных действий.

В чём именно состояла государственная измена Яцкина и связано ли само преступление с Крымом, пока неясно.

Напомним, в ноябре ФСБ в Севастополе также задержала женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины. Она, предположительно, занималась сбором секретных сведений военного характера.