15 Сентября 2020
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Крым, Севастополь, делегация, завод Фиолент (2014) | Фото: Накануне.RU

В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержана россиянка

В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу разведки минобороны Украины задержана россиянка, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера", - цитирует ТАСС представителя ФСБ.

На женщину завели уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена").

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В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержана россиянка

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Теги: севастополь, россиянка, шпионаж, госизмена



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Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2019 14:48 Мск Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей Черноморского флота

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