В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержана россиянка

В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу разведки минобороны Украины задержана россиянка, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера", - цитирует ТАСС представителя ФСБ.

На женщину завели уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена").