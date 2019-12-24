10 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
опрос по сносу телебашни, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале пенсионерка отдала мошеннику 500 тысяч рублей: он утверждал, что его похитили сомалийские пираты

На Среднем Урале пенсионерка отдала мошеннику крупную сумму денег. Она решила, что его похитили пираты.
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Как сообщается в паблике "Плохие новости Нижнего Тагила", 73-летняя жительница города в интернете познакомилась с неким молодым человеком, который сказал ей, что является моряком. Парень сообщил, что "уходит в рейс", но предупредил, что на них могут напасть сомалийские пираты. В связи с этим он якобы хочет подстраховаться и отправить все свои сбережения новой знакомой.

Однако тут вскрылся один нюанс: для этого ей нужно было самой заплатить две тысячи долларов - якобы для оформления документов. В дальнейшем у пенсионерки потребовали еще деньги "для выкупа", а затем просто перестали выходить на связь.

Всего пожилая женщина перевела мошеннику около 500 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале полицейские столкнулись с новым способом мошенничества с банковскими картами.

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На Среднем Урале пенсионерка отдала мошеннику 500 тысяч рублей: он утверждал, что его похитили сомалийские пираты

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Теги: пираты, мошенник, Нижний Тагил



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