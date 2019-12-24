10 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Златан Ибрагимович в составе ФК Милан (2019) | Фото: acmilanfan.ru

Ибрагимович решил вернуться в "Милан"

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович возвращается в "Милан". Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились сегодня в итальянских СМИ.
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Утверждается, что переговоры о переходе Златана велись на протяжении последних нескольких недель. В минувшие выходные форвард согласился вернуться в миланский клуб.

Официально о его трансфере пока не объявлено. Также пока неизвестно, на каких условиях будет заключен контракт с игроком.

Стоит отметить, что швед уже выступал за "Милан" в период с 2010 по 2012 годы. В составе клуба он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

Напомним, в ноябре Ибрагимович покинул американский "Лос-Анджелес Гэлакси". В США он сыграл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.

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Ибрагимович решил вернуться в "Милан"

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Теги: Ибрагимович, Милан, возвращение, клуб



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