04 Октября 2020
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поликлиника, медицина, врач, доктор (2016) | Фото: rybinskblog.ru

В Ульяновской области более 400 работникам больницы не выплачивали зарплату

В Сурском районе Ульяновской области в местной больнице не выплачивали зарплату врачам.

По данным прокуратуры, руководством Сурской районной больницы в ноябре 2019 года задолжали зарплату 434 работникам.

Образовался долг в 1,6 млн рублей. Деньги были выплачены после требования прокуратуры во второй декаде декабря, передает Regnum.

В октябре сообщалось, что около половины медицинских работников Иркутской области в прошлом году не получали зарплату, соответствующую майскому указу главы государства Владимира Путина.

Напомним, из-за низких зарплат недавно в Нижнем Тагиле вспыхнул очередной скандал, там всем отделением решили уйти с работы хирурги. Они также жаловались на хамское отношение руководства, которое считает их обслугой. До этого врачи Скорой помощи устраивали Итальянские забастовки в разных городах страны.

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В Ульяновской области более 400 работникам больницы не выплачивали зарплату

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Теги: больница, зарплата, ульяновская область



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