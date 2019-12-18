В Ульяновской области более 400 работникам больницы не выплачивали зарплату

В Сурском районе Ульяновской области в местной больнице не выплачивали зарплату врачам.

По данным прокуратуры, руководством Сурской районной больницы в ноябре 2019 года задолжали зарплату 434 работникам.

Образовался долг в 1,6 млн рублей. Деньги были выплачены после требования прокуратуры во второй декаде декабря, передает Regnum.

В октябре сообщалось, что около половины медицинских работников Иркутской области в прошлом году не получали зарплату, соответствующую майскому указу главы государства Владимира Путина.

Напомним, из-за низких зарплат недавно в Нижнем Тагиле вспыхнул очередной скандал, там всем отделением решили уйти с работы хирурги. Они также жаловались на хамское отношение руководства, которое считает их обслугой. До этого врачи Скорой помощи устраивали Итальянские забастовки в разных городах страны.