03 Октября 2020
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больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Врачи республиканской детской больницы Башкирии обратились к Путину с жалобами на дефицит лекарств и зарплаты

Сотрудники Башкирской республиканской детской клинической больницы обратились с анонимным письмом к Владимиру Путину. По данным "Коммерсанта", врачи жалуются на затянувшийся ремонт, дефицит лекарств, разрыв отношений с кафедрами Башкирского мединститута, нехватку среднего медперсонала и раздутый штат заместителей главврача. В правительстве республики готовятся проверить изложенные в письме данные.
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"Уровень оказываемой помощи неуклонно падает",— отмечают авторы письма.

Авторы письма сообщают, что в больнице используют так называемые дженерики, менее эффективные чем оригинальные препараты, но и их не хватает.

По словам врачей, экстренные пациенты вынуждены по несколько дней обходиться без лечения в ожидании закупки нужных препаратов. «Бывают дни и недели», отмечают авторы письма, когда в больнице нет медицинских перчаток.

В июле в больнице проводил проверку Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Перед проверкой, указано в письме, были экстренно закуплены медикаменты и расходные материалы, которые представили проверяющим "как постоянно имеющиеся", но они закончились через два дня после проверки.

Медики также высказывают претензии к оплате труда. Каждый выезд специалистов РДКБ в районы на консультации, коррекцию лечения, дообследование, операции оплачивается бюджетными средствами в пользу РДКБ, но "врачи не видят этих денег", сетуют авторы письма. В отделении санитарной авиации при выделенных 22 ставках реально есть только заведующий, а все выезды проводят врачи профильных отделений. Оплата идет за счет стимулирующих выплат, а значит, "зависит от личного отношения администрации и легко снижается или же вовсе не производится", возмущаются медики.

Авторы отмечают, что при наличии у главврача РДКБ Рустэма Ахметшина 12 заместителей, в больнице не хватает среднего медицинского персонала. По словам врачей, второй год продолжается ремонт хирургического корпуса, из-за чего возникают сложности с перевозкой детей в операционные и реанимационное отделения. Кроме того, из-за ремонта из больницы были «изгнаны» кафедры Башкирского государственного медицинского университета, благодаря которым больница имеет статус клинической.

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Врачи республиканской детской больницы Башкирии обратились к Путину с жалобами на дефицит лекарств и зарплаты

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Теги: письмо путину, врачи, жалоба, нехватка лекарств, зарплаты врачей



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