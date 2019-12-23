09 Октября 2020
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Экономика В России
Таиланд флаг (2016) | Фото: tailife.net

Все хотят на Пхукет: Росавиация распределит сегодня рейсы в Таиланд между российскими авиакомпаниями

Сегодня межведомственная комиссия рассмотрит выдачу и отзыв лицензий для российских авиакомпаний, желающих летать за рубеж (или желающих от такого права отказаться). Одно из самых популярных во всех смыслах направлений – Таиланд.
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Чиновникам предстоит распределить квоты на рейсы на Пхукет с Дальнего Востока и Урала, из Сибири и Москвы. Среди претендентов как ветераны тайского направления ("Уральские авиалинии", S7), так и новички, например, "Победа". Некоторые перевозчики хотят увеличения частоты рейсов на этом направлении.

Общее количество рейсов из девяти российских городов на Пхукет не должно превышать 56 в неделю, из них свободно к сегодняшнему дню было 28 рейсов. При этом авиакомпании подали заявления на 82 рейса в неделю. "При распределения частот по ряду маршрутов в соответствии с пунктами 63 и 64 административного регламента остаток частот для голосования составит 14 рейсов в день", - говорится в материалах к заседанию комиссии, опубликованных на сайте Росавиации.

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Все хотят на Пхукет: Росавиация распределит сегодня рейсы в Таиланд между российскими авиакомпаниями

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Теги: пхукет, таиланд, росавиация, распределение рейсов, квота



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