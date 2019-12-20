"Уральские авиалинии" хотят "пятой свободы", а "Победа" хочет в Таиланд

Росавиация опубликовала данные по запросам авиакомпаний на допуск к перевозкам на международных рейсах. Заседание межведомственной комиссии, которая решит судьбу ряда направлений, пройдет в понедельник, 23 декабря.

По данным Росавиации, "Уральские авиалинии" запросили увеличение частоты полетов на маршрутах Екатеринбург-Баку (с 5 до 7 раз в неделю), Екатеринбург-Ереван (с 3 до 7 раз в неделю). Также "уральцы" продолжают осваивать Китай и просят допустить их на регулярные рейсы Иркутск-Сиань (2 раза в неделю, на маршруте уже работает S7), Новосибирск-Шеньчжень (3 раза в неделю), Екатеринбург-Хефей (4 раза в неделю). Еще перевозчик хочет открыть такое направление как Бахрейн (Манама) для Санкт-Петербурга (2 раза в неделю) и Сочи (3 раза в неделю). Кроме того, "Уральские авиалинии" хотят летать по маршруту Красноярск-Токио-Санья с использованием 5-й свободы воздуха (перевозчик первой страны летит во вторую с промежуточной посадкой в третьей).

"Победа" заявилась на регулярные рейсы в Пхукет (Таиланд) из Сибири: хочет летать 4 раза в неделю из Омска, Красноярска, Новосибирска и Иркутска, а также из Красноярска, Новосибирска и Иркутская в Бангкок также по 4 раза в неделю. На всех этих направлениях уже летает по несколько перевозчиков, в числе которых "Уральские авиалинии", S7, NordStar и NordWind.