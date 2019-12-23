Нидерланды запросили у России данные по катастрофе MH17, и Россия готова их предоставить

Россия готова предоставить данные для судебного разбирательства по катастрофе самолета Boeing 777 в марте 2014 года (рейс MH17). Об этом сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

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Ранее стало известно о запросе Нидерландов в адрес России, в котором королевство просит о сотрудничестве по вопросу расследования роли Украины в катастрофе. Речь идет о том, что Украина не закрыла свое воздушное пространство для пролета гражданских судов, хотя на ее территории шли военные действия. Официальный запрос был направлен министерском иностранных дел Нидерландов.

Ранее парламент страны единогласно высказался за расследование роли Украины, хотя администрация страны и, в частности, прокуратура сопротивлялись этому.