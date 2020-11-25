Суд по делу MH17 отказался рассматривать альтернативные версии авиакатастрофы

Суд в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 на Украине в 2014 году отклонил запросы защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова о расследовании альтернативных версий авиакатастрофы.

Об этом заявил на заседании председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА Новости.

Напомним, Совместная следственная группа (ССГ) ранее представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов рассматривала несколько версий крушения лайнера.

Как сообщила прокурор Деди Вои-А-Цой, среди возможных версий были взрыв на самолете, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок, включая "Бук".