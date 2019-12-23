В Перми столкнулись три пассажирских автобуса, пострадали трое
Несколько пассажирских автобусов столкнулись в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.
В 12.35 автобус, ехавший по улице Светлогорская, возле одной из остановок столкнулся с двумя другими автобусами, которые остановились для высадки пассажиров. По предварительным данным, пострадали трое, их госпитализировали.
Напомним, сегодня между Пермью и Краснокамском произошла другая авария с участием пассажирского автобуса. В ней пострадали шестеро.