"Не предоставил преимущество". В столкновении под Пермью автобуса и грузовика пострадали шестеро

Сотрудники полиции высказались о столкновении пассажирского автобуса, ехавшего из Краснокамска в Пермь, с грузовиком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

В 12.45 на 61 км трассы грузовой автомобиль "ДАВ" во время разворота не предоставил преимущество в движении рейсовому микроавтобусу, они столкнулись. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Погибших нет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Напомним, громкая авария с участием автобуса, курсирующего по этому же маршруту, произошла утром 19 июля 2017 г. По версии полицейских, водитель автобуса Краснокамск – Пермь, подъезжая к столице региона, не справился с управлением и отправил его в правый кювет. Пострадали 13 человек, в том числе двухлетний ребенок. Один из пассажиров отказался от осмотра. Двое, в том числе ребенок, – от госпитализации. Позже выяснилось, что маршрута, по которому ехал автобус, не существует – он исключен из реестра муниципальных маршрутов еще в апреле 2017 г. Позже краевые власти объявили о запуске нового маршрута из Краснокамска в Пермь.