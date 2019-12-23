09 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Краснокамск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Пассажирский автобус, ехавший из Краснокамска в Пермь, столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В аварию попал пассажирский автобус, ехавший из Краснокамска в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, он якобы столкнулся с грузовиком, пострадали девять пассажиров. В пресс-службе краевого УМВД Накануне.RU сообщили, что автобус действительно попал в аварию, однако точные обстоятельства и количество пострадавших уточняются.

Напомним, громкая авария с участием автобуса, курсирующего по этому же маршруту, произошла утром 19 июля 2017 г. По версии полицейских, водитель автобуса Краснокамск – Пермь, подъезжая к столице региона, не справился с управлением и отправил его в правый кювет. Пострадали 13 человек, в том числе двухлетний ребенок. Один из пассажиров отказался от осмотра. Двое, в том числе ребенок, – от госпитализации. Позже выяснилось, что маршрута, по которому ехал автобус, не существует – он исключен из реестра муниципальных маршрутов еще в апреле 2017 г. Позже краевые власти объявили о запуске нового маршрута из Краснокамска в Пермь.

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Пассажирский автобус, ехавший из Краснокамска в Пермь, столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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Теги: Краснокамск - Пермь, пассажирский автобус, грузовик, авария



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