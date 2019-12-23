Сенаторы попросят правительство запретить продажу снюсов с 1 января 2020 года - Рязанский

Совет Федерации в понедельник, 23 декабря, на последнем в этом году заседании попросит правительство запретить продажу так называемых снюсов – бестабачных никотиносодержащих жевательных смесей и конфет. Об этом, ссылаясь на главу комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, сообщает РИА Новости. Сенатор отметил, что кабинет министров попросят запретить оптовую и розничную продажу смесей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, антитабачный закон, принятый в 2013 году, запрещает оборот насвая и снюса, правда, в этом документе под снюсом подразумеваются не те продукты, которые сейчас массово распространяются среди школьников. Нынешняя напасть никак не описана законом, поэтому и запретить ее оказалось крайне сложно.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в антитабачный закон, касающиеся регламентирования использования и продажи вейпов и электронных сигарет. Парламентарии предлагают принять вместе с этими поправки и запрет на снюсы. Однако это произойдет, в лучшем случае, в начале 2020 года, когда Госдума вернется с каникул. А действовать, по словам сенаторов, надо немедленно.

По словам Рязанского, правительство попросят ввести запрет на продажу смесей-сносов с 1 января 2020 года.