Сенаторы попросят правительство запретить продажу снюсов с 1 января 2020 года - Рязанский

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
снюс никотиносодержащая смесь (2019) | Фото: Первый канал

Сенаторы попросят правительство запретить продажу снюсов с 1 января 2020 года - Рязанский

Совет Федерации в понедельник, 23 декабря, на последнем в этом году заседании попросит правительство запретить продажу так называемых снюсов – бестабачных никотиносодержащих жевательных смесей и конфет. Об этом, ссылаясь на главу комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, сообщает РИА Новости. Сенатор отметил, что кабинет министров попросят запретить оптовую и розничную продажу смесей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, антитабачный закон, принятый в 2013 году, запрещает оборот насвая и снюса, правда, в этом документе под снюсом подразумеваются не те продукты, которые сейчас массово распространяются среди школьников. Нынешняя напасть никак не описана законом, поэтому и запретить ее оказалось крайне сложно.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в антитабачный закон, касающиеся регламентирования использования и продажи вейпов и электронных сигарет. Парламентарии предлагают принять вместе с этими поправки и запрет на снюсы. Однако это произойдет, в лучшем случае, в начале 2020 года, когда Госдума вернется с каникул. А действовать, по словам сенаторов, надо немедленно.

По словам Рязанского, правительство попросят ввести запрет на продажу смесей-сносов с 1 января 2020 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сенаторы попросят правительство запретить продажу снюсов с 1 января 2020 года - Рязанский

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снюс, никотиносодержащая смесь, запрет, валерий рязанский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.12.2019 10:32 Мск СФ обратился к правительству с требованием немедленно запретить продажу снюсов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети