17-летний игрок "Интера" отпраздновал первый гол с мамой и расплакался
Трогательный момент случился в чемпионате Италии накануне.
В матче Серии А "Интер" – "Дженоа" молодой нападающий хозяев Себастьяно Эспозито впервые во взрослой карьере вышел в стартовом составе и забил первый мяч за взрослую команду.
"Я увидел маму на трибунах – этот забитый мяч для неё. Я вспомнил все её жертвы, все сэндвичи, которые она готовила мне перед тренировками", – не сдерживая эмоций признался Эспозито после игры агентству Sky Sport Italia.
После встречи футболист обнял маму, которая сидела на трибуне "Сан-Сиро". Себастьяно не сдерживал слёз.
💭 | Sebastiano had a dream...— Inter (@Inter_en) December 21, 2019
Mum helped it come true 💖
These moments ☺#InterGenoa #ForzaInter ⚫🔵 pic.twitter.com/yeVYYyNqo0
Отметим, что матч завершился победой "Интера" со счётом 4:0. При счёте 2:0 хозяева заработали пенальти, и центральный нападающий Ромелу Лукаку сделал красивый жест, позволив реализовать 11-метровый удар молодому партнёру. Сам же Лукаку в матче оформил дубль.
🤗 | OUR NUMBER 9⃣— Inter (@Inter_en) December 21, 2019
Goal machine, aerial threat, all-round nice guy...
A real touch of class from @RomeluLukaku9 👏#InterGenoa #ForzaInter ⚫🔵 pic.twitter.com/prLKh8J1GG
Как сообщает портал sports.ru, Эспозито забил гол за "Интер" в возрасте 17 лет и 172 дня. Только один человек забивал за клуб в более молодом возрасте – Марио Корсо в возрасте 17 лет и 97 дней отличился в 1958 году.
🌟 | A STELLAR START— Inter (@Inter_en) December 21, 2019
Sebastiano Esposito 👇
✅Full debut
✅Youngest Inter starter in @SerieA_EN this century
✅ Ice cool from the spot 🥶
Well played, son! 👏👏👏#InterGenoa #ForzaInter ⚫🔵 pic.twitter.com/xST27HdiKT