17-летний игрок "Интера" отпраздновал первый гол с мамой и расплакался

Трогательный момент случился в чемпионате Италии накануне.

В матче Серии А "Интер" – "Дженоа" молодой нападающий хозяев Себастьяно Эспозито впервые во взрослой карьере вышел в стартовом составе и забил первый мяч за взрослую команду.

"Я увидел маму на трибунах – этот забитый мяч для неё. Я вспомнил все её жертвы, все сэндвичи, которые она готовила мне перед тренировками", – не сдерживая эмоций признался Эспозито после игры агентству Sky Sport Italia.

После встречи футболист обнял маму, которая сидела на трибуне "Сан-Сиро". Себастьяно не сдерживал слёз.

💭 | Sebastiano had a dream...



Mum helped it come true 💖



These moments ☺#InterGenoa #ForzaInter ⚫🔵 pic.twitter.com/yeVYYyNqo0 — Inter (@Inter_en) December 21, 2019

Отметим, что матч завершился победой "Интера" со счётом 4:0. При счёте 2:0 хозяева заработали пенальти, и центральный нападающий Ромелу Лукаку сделал красивый жест, позволив реализовать 11-метровый удар молодому партнёру. Сам же Лукаку в матче оформил дубль.

Как сообщает портал sports.ru, Эспозито забил гол за "Интер" в возрасте 17 лет и 172 дня. Только один человек забивал за клуб в более молодом возрасте – Марио Корсо в возрасте 17 лет и 97 дней отличился в 1958 году.