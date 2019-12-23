09 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Себастьяно Эспозито с мамой (2019) | Фото: twitter.com/Inter_en

17-летний игрок "Интера" отпраздновал первый гол с мамой и расплакался

Трогательный момент случился в чемпионате Италии накануне.

В матче Серии А "Интер" – "Дженоа" молодой нападающий хозяев Себастьяно Эспозито впервые во взрослой карьере вышел в стартовом составе и забил первый мяч за взрослую команду.

"Я увидел маму на трибунах – этот забитый мяч для неё. Я вспомнил все её жертвы, все сэндвичи, которые она готовила мне перед тренировками", – не сдерживая эмоций признался Эспозито после игры агентству Sky Sport Italia.

После встречи футболист обнял маму, которая сидела на трибуне "Сан-Сиро". Себастьяно не сдерживал слёз.

Отметим, что матч завершился победой "Интера" со счётом 4:0. При счёте 2:0 хозяева заработали пенальти, и центральный нападающий Ромелу Лукаку сделал красивый жест, позволив реализовать 11-метровый удар молодому партнёру. Сам же Лукаку в матче оформил дубль.

Как сообщает портал sports.ru, Эспозито забил гол за "Интер" в возрасте 17 лет и 172 дня. Только один человек забивал за клуб в более молодом возрасте – Марио Корсо в возрасте 17 лет и 97 дней отличился в 1958 году.

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17-летний игрок "Интера" отпраздновал первый гол с мамой и расплакался

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Теги: Себастьяно Эспозито, Интер, мама, гол, празднование



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