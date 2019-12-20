В Реутове в автобусе №14 нашли подозрительный сверток: вероятно внутри взрывчатка

Сегодня в Реутове, в автобусе маршрута №14 нашли подозрительный сверток, обмотанный скотчем и проводами. По предварительным данным, внутри этого свертка кинологи обнаружили взрывчатку, сообщает Mash.

Подозрительный предмет будет отправлен на экспертизу. Также сообщается, что на месте происшествия работают спецслужбы, ближайший район оцеплен.

Сверток был обнаружен водителем - на конечной остановке, рядом с ТЦ "Экватор".