06 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
взрывное устройство, взрывчатка (2019) | Фото: Mash

В Реутове в автобусе №14 нашли подозрительный сверток: вероятно внутри взрывчатка

Сегодня в Реутове, в автобусе маршрута №14 нашли подозрительный сверток, обмотанный скотчем и проводами. По предварительным данным, внутри этого свертка кинологи обнаружили взрывчатку, сообщает Mash.

Подозрительный предмет будет отправлен на экспертизу. Также сообщается, что на месте происшествия работают спецслужбы, ближайший район оцеплен.

Сверток был обнаружен водителем - на конечной остановке, рядом с ТЦ "Экватор".

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В Реутове в автобусе №14 нашли подозрительный сверток: вероятно внутри взрывчатка

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Теги: сверток, взрывчатка, автобус



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Ранее 21.12.2019 10:12 Мск ТАСС: найденный в Реутове сверток не опасен для людей

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