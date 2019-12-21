ТАСС: найденный в Реутове сверток не опасен для людей

Подозрительный бесхозный предмет, который был найден вчера в Реутове, в автобусе маршрута №14, не опасен для людей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские выясняют, каким образом сверток оказался в автобусе.

Напомним, обмотанный скотчем и проводами подозрительный предмет был обнаружен водителем - на конечной остановке, рядом с ТЦ "Экватор". Сообщалось, что якобы внутри кинологи нашли взрывчатку. На месте происшествия работали спецслужбы, сверток был направлен на экспертизу.