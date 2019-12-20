06 Октября 2020
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газета Вечерний Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрия вернула себе контроль над "Вечерним Екатеринбургом"

Начиная с сегодняшнего дня, 20 декабря, общегородская газета "Вечерний Екатеринбург" переходит в ведение муниципалитета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все необходимые документы власти города подписали с учредителем – ООО "Вечерний Екатеринбург".

Первый номер газеты вышел 31 декабря 1957 года – тогда она еще называлась "Вечерний Свердловск". В дальнейшем издание было акционировано, стало частным и выпускалось одноименным ООО, из-за чего возможности поддержки со стороны муниципалитета были ограничены как рамками бюджета, так и требованиями законодательства.

Встреча Александра Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

В начале 2019 года газета перестала выходить в печать, в информационном пространстве оставалось лишь ее сетевое издание. Одновременно с этим глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым учредил новое муниципальное СМИ – периодическое печатное издание "Екатеринбургский вестник". Именно оно, а не газета "Вечерний Екатеринбург" стало выполнять функцию для официального опубликования нормативно-правовых актов думы и администрации областной столицы.

Как отмечают в мэрии, теперь, когда бренд "Вечерний Екатеринбург" вернулся муниципалитету, вопросы о контенте и производстве издания будут обсуждаться с депутатами Екатеринбургской городской думы.

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Мэрия вернула себе контроль над "Вечерним Екатеринбургом"

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Теги: мэрия, газета, Вечерний Екатеринбург



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