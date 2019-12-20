Признан сговор регоператора ЖКХ в Челябинской области и компании сына экс-губернатора

Арбитражный суд Челябинской области признал законным ранее вынесенное решение регионального управления ФАС о сговоре СНОФ "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" и ООО "Жилкомсервис". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского УФАС. До недавнего времени "Жилкомсервис" принадлежала семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, по последним данным, от актива позже избавились, кто сейчас контролирует компанию, достоверно неизвестно.

ООО "Жилкомсервис", которое возглавлял одно время Александр Дубровский, начал получать контракты в то время, когда Челябинской областью руководил отец директора – Борис Дубровский. В данном случае УФАС признало сговор между фирмой Дубровского-младшего и региональным оператором капремонта на аукционах по замене и ремонту лифтов Челябинске, общая сумма заключенного контракта оценивалась в 219,7 млн руб. Договор был подписан в июне-июле прошлого года, специалисты УФАС утверждают, что в результате антиконкурентного сговора к аукциону не была фактически допущена ни одна компания из работающих на рынке. Именно это решение антимонопольной службы и попытались оспорить в Арбитражном суде представители "Жилкомсервиса".

В результате на регионального оператора капремонта был наложен штраф в размере 100 тыс. руб., компания "Жилкомсервис" оштрафована на 9,4 млн руб. Также по решению УФАС Челябинской области в суд переданы материалы с требованием дисквалификации должностных лиц обеих организаций за выявленные нарушения, решение об этом будет вынесено позже.

Накануне.RU неоднократно рассказывало, что в период, когда Борис Дубровский занимал должность губернатора Челябинской области, компании, принадлежавшие его семье, стали неожиданно часто и много выигрывать различные конкурсы и аукционы. В результате фирмы, близкие к компании "Синай" (один из самых крупных активов экс-губернатора), и другие юридические лица получали подряды на ремонт лифтов, строительство школ, монтажные работы при возведении конгресс-холла "Крылья" и т.д.

В марте текущего года ФАС России вынесло решение об антиконкурентном сговоре между чиновниками министерства дорожного строительства, руководством компании АО "Южуралмост" и губернатором Челябинской области. Решение было оспорено в Арбитражном суде Московской области 16 декабря, суд встал в данном случае на сторону истца – компании "Южуралмост" и Бориса Дубровского как третьей стороны в процессе. В ФАС России тогда заявили, что как только получат мотивировочную часть решения суда, скорее всего, будут обжаловать его.