Счетная палата: большинство проблем нацпроектов так и не решены

Реализации нацпроектов мешает неэффективная система управления. Об этом заявила зампредседателя Счетной палаты РФ Галина Изотова на V конференции "Достижение национальных целей развития Российской Федерации (региональный аспект): современные методы и инструменты контроля", прошедшей в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, сообщается на сайте СП.

По ее словам, большинство системных проблем, выявленных в прошлом году, так и не решены. А исполнение нацпроектов на региональном уровне вообще ставит под угрозу их реализацию.

Выявлено, что совокупность мер нацпроектов не приводит к решению целей, что абсурдно по определению. Федеральная и региональные власти слабо взаимодействуют между собой по вопросам реализации нацпроектов, а целевые показатели устанавливались без учета реальных возможностей субъектов. Также не продуманы риски, не обеспечена комплексная система мониторинга и контроля реализации нацпроектов. Информация собирается в ручном виде, громоздка и сложна для анализа, что затрудняет корректировку нацпроектов.

Изотова подчеркнула, что сотни показателей - это еще не залог успеха. Нужно выделить лишь ключевые и понятные.

Кроме того, средства на нацпроекты осваиваются медленно.

Напомним, Счетная палата определила мониторинг нацпроектов одним из своих основных приоритетов. На днях СП заявила, что нацпроект "Экология" может быть выполнен "технически", когда запланированные мероприятия будут проведены, а никаких улучшений в экологической ситуации не будет.