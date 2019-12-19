Путин не согласился с тем, что реализация нацпроектов буксует. Но тревога есть

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пересматривать поставленные в национальных проектах цели не нужно, несмотря на критику многих экспертов.

"Глобально пересматривать ничего не нужно", - сказал президент в ходе пресс-конференции. Но, добавил он, в любом случае придется вносить коррективы.

Персональная ответственность для глав региона за исполнение нацпроектов уже введена, но ее можно еще усилить, полагает Путин.

Президент признался, что у него есть чувство тревоги относительно того, как проекты будут продвигаться.

"Буксует или нет? Но из 38 целей проектов, 26 мы считаем реализованы, - заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистки ТАСС. - Например, расселение жителей ветхого жилья. Целевые показатели превысили в три раза".

В целом, ситуация под контролем, резюмировал Путин.