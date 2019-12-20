06 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Онкоцентр им. Блохина пожаловался на качество российских дженериков

Онкоцентр им. Блохина снова оказался в центре скандала. Теперь сотрудники медучреждения, из которого недавно со скандалом массово увольнялись детские онкологи и медсестры, пишут в Минздрав о низком качестве российских дженериков – аналогов импортных оригинальных препаратов.
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На этот раз возмущение высказывает руководство центра. По данным РБК, врачи указывают, что для лечения злокачественных опухолей используются как импортные препараты, так и российские аналоги, но из-за увеличения потока пациентов "с солидными опухолями" возрастает потребность в высокоэффективных и безопасных лекарствах. Конкретные названия препаратов не приводятся, но называются 14 действующих веществ, среди них цисплатин, дактиномицин, иринотекан и другие.

Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.

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СМИ: Онкоцентр им. Блохина пожаловался на качество российских дженериков

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Теги: онкоцентр им. блохина, дженерики, российские лекарства



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