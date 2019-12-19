Минздрав готовит меры по обеспечению доступности незарегистрированных и редких лекарств – Путин

Владимир Путин прокомментировал исчезновение некоторых лекарственных препаратов – редких, незарегистрированных, имеющих аналоги у российских производителей. В уходящем году перебои были с такими лекарствами как Преднизолон, Фризиум, Фортум.

По словам президента, Минздрав готовит ряд определенных предложений к реализации. Вот некоторые из них: регистрация цен на лекарства при проведении аукционов; выделение детской рецептуры; закупка лекарств для больных орфанными заболеваниями.

"Есть вещи, к которым надо подходить тонко, люди привыкают к определенным препаратам, и у них должен быть к ним доступ", - сказал Путин.