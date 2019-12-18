"Родителей больных детей через коленку ломают": Госдума приняла закон о взаимозаменяемости лекарственных препаратов

Госдума приняла в третьем чтении поправки о взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Документ касается в том числе и незарегистрированных в России лекарств. Принятие документа в заключительных чтениях сопровождалось пикетами у стен парламента родителей детей, которые могут пострадать из-за отмены назначения незарегистрированных препаратов, передает корреспондент Накануне.RU.

В преддверии заседания Госдумы депутат Андрей Исаев (ЕР) заявил журналистам: "Некоторые иностранные производители, 900 наименований уже, заявили об уходе с российского рынка. Нам необходимо обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение граждан. В связи с этим разработан законопроект, который позволяет определять взаимозаменяемые лекарства, порядок этой взаимозаменяемости".

"Мы даем определение взаимозаменяемости препаратов. Мы заявляем, что незарегистрированные препараты могут ввозиться в Россию по решению Минздрава для тех пациентов, которые не могут без них обойтись. Законопроект влияет и на ценообразование, на конкурентоспособность", - прокомментировала депутат Татьяна Соломатина (ЕР).

У Госдумы вчера и сегодня проходили пикеты родителей больных детей, которых принуждают переходить на отечественные препараты

"Этот законопроект возвращает понятия оригинала, аналога и т.д. Вопрос в том, что некоторые отечественные препараты не до конца изучены. Вот ко мне сейчас обратились мамочки детей с сахарным диабетом, которых фактически принуждают изменить препарат. Это неправильно. Мамы говорят, что нет клинических испытаний на детях, и они – логично – не хотят подвергать своих детей опасности. А их вызывают, разговаривают с ними и фактически через коленку ломают, чтобы они сменили препарат", - добавил депутат Алексей Куринный (КПРФ).

Законопроектом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Проектом закона уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Документ много критиковали. Например, в письме-отзыве Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) говорится: "Законопроект предлагает введение избыточных административных инструментов регулирования с риском снижения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".