В Счетной палате заявили, что есть риск "технического" исполнения нацпроекта "Экология"

В нацпроект "Экология" не включен ряд важных направлений, которые напрямую влияют на состояние здоровья людей. Например, утилизация отходов производства, медицинских отходов, восстановление качества почв. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень на расширенной коллегии Минприроды России о мониторинге реализации нацпроекта "Экология".

Установлено, что есть риск чисто "технической" реализации нацпроекта - предусмотренные мероприятия будут выполнены, а никаких улучшений в экологической ситуации не будет. Также выявлено, что значительная часть мероприятий нацпроекта является просто продолжением ранее выполнявшихся мероприятий.

Так, в 2018 году число городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха было 46, а федеральный проект "Чистый воздух" реализуется только в 6 из них. Федеральный проект "Чистая вода" не может повысить качество питьевой воды для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, хотя эта цель поставлена нацпроектом. Федеральный проект "Оздоровление Волги" планируется реализовывать только в 15 из 29 субъектов, находящихся в Волжском бассейне.

Кроме того, мероприятия не выполняются в срок. На 1 декабря из федерального бюджета было израсходовано только 33% от запланированного объема. А по направлениям "опасные отходы" и "наилучшие доступные технологии" - ноль.

Счетная палата определила для себя мониторинг нацпроектов одним из основных приоритетов на ближайшие шесть лет.