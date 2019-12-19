The Economist назвал Узбекистан страной года

Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. По мнению издания, в 2019 году там произошло много положительных изменений.

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Умершего в 2016 году многолетнего лидера страны Ислама Каримова журнал назвал "деспотом", но его преемника Шавката Мирзиеева похвалил. Отмечается, что в прошлом году он начал реформы, которые ускорились. Его правительство в значительной степени положило конец принудительному труду, закрыло тюремный лагерь "Жаслык", начало пускать иностранных журналистов и иностранных советников.

Также издание приветствует, что в стране открылось больше пограничных переходов, помогающих объединять народы, "разделенные сумасшедшим лоскутным одеялом границ Средней Азии".

Похвала британцев в адрес либерализации Узбекистана примечательна тем, что вчера секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что боевики из запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) готовится к вторжению в Среднюю Азию для создания так называемого Великого Хорасана.

Историк Андрей Фурсов ранее отмечал, что Средняя Азия является одним из потенциально опасных регионов, куда неизбежно устремятся боевики ИГ. В этом смысле открытость границ Узбекистана, которую похвалил The Economist, имеет двоякое измерение.