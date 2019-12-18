04 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
совет безопасности Николай Патрушев (2013) | Фото: Накануне.RU

ИГ готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, - глава Совбеза РФ

Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" укрепляют позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Террористы, по его данным, прибывают в исламскую республику из Сирии и Ирака преимущественно через Пакистан, передает Regnum.

Конечной целью террористов секретарь Совбеза РФ назвал создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Ранее в ФСБ РФ заявляли, что российские спецслужбы фиксируют растущую активность подразделений запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

По словам главы ведомства, цель боевиков - создание плацдарма для экспансии в страны СНГ.

Активом должны стать боевики из граждан республик Центральной Азии, имеющие опыт военных действий в террористических группировках, пояснил Александр Бортников.

Заявление Бортникова прозвучало после нападения боевиков на погранзаставу в Таджикистане.

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ИГ готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, - глава Совбеза РФ

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Теги: исламское государство, центральная азия, николай патрушев



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