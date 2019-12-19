05 Октября 2020
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Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин ответил на предложение украинского журналиста "расформировать администрации ДНР и ЛНР"

Во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на предложение журналиста из Украины "расформировать администрации ДНР и ЛНР" и "начать "газовую" войну", передает корреспондент Накануне.RU.

"Представлявший Украину в Минске Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под соглашениями подписались главы двух республик, а они отказались это делать. Но все-таки мы их уговорили. То есть Украина сама признала, что такая власть существует. Прошли выборы, люди проголосовали за новых руководителей. Это демократический способ организации власти", - сказал президент

В минских соглашениях написано, на что могут претендовать жители ДНР и ЛНР, - язык, местную милицию и так далее.

"Другое дело, что там есть пункт, говорящий о выводе наемников и иностранных войск и закрытии границы. Ее надо закрыть на второй день после всеобъемлющего политического урегулирования. Там нет иностранных войск. Самая главная проблема – нет желания от властей Украины решать вопрос Донбасса в диалоге с людьми. Когда мы избавимся от ошибочного подхода и перейдем к диалогу, станет лучше. Сами отрезали эту территорию – Киев ввел блокаду, не Москва. "Донбасс порожняк не гонит" – бойцовская, но правдивая фраза, там гордые люди живут", - отметил Путин.

Что касается 3 млрд, тут президент заявил, что "часть денег фонда национального благосостояния вложена в ценные бумаги Украины".

"Как раз 3 млрд долларов. Есть решение суда в Лондоне об этом, он не исполняется. Решение Стокгольмского Арбитража носит не правовой, а политический характер. Одно из оснований решения – "тяжелое положение экономическое на Украине". Чушь! Решение есть, будем исходить из этого. Будем сохранять транзит через Украину, вопрос – в объеме и сроке контракта, маршрут удобный, причем, он через Украину длиннее, чем через Балтийское море. Мы готовы были поставлять газ на Украину со скидкой в 20-25%, можно было бы для конечного потребителя снизить, а не повысить, как у вас сейчас", - сказал Путин.

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Путин ответил на предложение украинского журналиста "расформировать администрации ДНР и ЛНР"

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Теги: Владимир Путин, Украине, СССР



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