Куйвашев отправил свердловских чиновников смотреть большую пресс-конференцию президента

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил членам правительства региона внимательно следить за ходом сегодняшней большой пресс-конференции Владимира Путина. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Губернатор поручил чиновникам обеспечить оперативное реагирование по всем поднятым вопросам, касающимся свердловского региона.

"Прошу министров и глав муниципалитетов проанализировать вопросы пресс-конференции, имеющие отношение к Свердловской области и входящие в ваши компетенции. Необходимо обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления", - потребовал губернатор на сегодняшнем заседании правительства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов по московскому времени. Сообщалось, что в этом году на нее аккредитовано рекордное число журналистов.