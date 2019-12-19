05 Октября 2020
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев отправил свердловских чиновников смотреть большую пресс-конференцию президента

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил членам правительства региона внимательно следить за ходом сегодняшней большой пресс-конференции Владимира Путина. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Губернатор поручил чиновникам обеспечить оперативное реагирование по всем поднятым вопросам, касающимся свердловского региона.

"Прошу министров и глав муниципалитетов проанализировать вопросы пресс-конференции, имеющие отношение к Свердловской области и входящие в ваши компетенции. Необходимо обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления", - потребовал губернатор на сегодняшнем заседании правительства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов по московскому времени. Сообщалось, что в этом году на нее аккредитовано рекордное число журналистов.

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Куйвашев отправил свердловских чиновников смотреть большую пресс-конференцию президента

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Теги: Куйвашев, Путин, пресс-конференция, чиновники



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