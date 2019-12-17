Глава управления Роскомнадзора на Урале, где тестировали "суверенный Рунет", получил награду от Путина

Владимир Путин наградил исполняющего обязанности руководителя управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Александра Ермакова. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Ермаков награжден почетной грамотой президента России. Он получил ее "за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".

В сентябре этого года стало известно, что в Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, предназначенного для фильтрации интернет-трафика. Предполагалось, что технология, которая будет испытываться, может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещенных Роскомнадзором сайтов и сервисов, в том числе мессенджер Telegram.

Для внедрения "суверенного Рунета" была создана компания "Данные - центр обработки и автоматизации", которая до конца 2019 года должна обеспечить специальными устройствами весь Урал. Первым оборудование было установлено у операторов связи в Екатеринбурге, затем начался его монтаж в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах УрФО.

Сообщалось, что фильтрация уже ведется, однако в ограниченном режиме.