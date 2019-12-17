Глава управления Роскомнадзора на Урале, где тестировали "суверенный Рунет", получил награду от Путина

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО В России
Александр Ермаков (2019) | Фото: rkn.gov.ru

Глава управления Роскомнадзора на Урале, где тестировали "суверенный Рунет", получил награду от Путина

Владимир Путин наградил исполняющего обязанности руководителя управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Александра Ермакова. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Ермаков награжден почетной грамотой президента России. Он получил ее "за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".

Владимир Путин, иннопром(2017)|Фото: Накануне.RU

В сентябре этого года стало известно, что в Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, предназначенного для фильтрации интернет-трафика. Предполагалось, что технология, которая будет испытываться, может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещенных Роскомнадзором сайтов и сервисов, в том числе мессенджер Telegram.

Для внедрения "суверенного Рунета" была создана компания "Данные - центр обработки и автоматизации", которая до конца 2019 года должна обеспечить специальными устройствами весь Урал. Первым оборудование было установлено у операторов связи в Екатеринбурге, затем начался его монтаж в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах УрФО.

Сообщалось, что фильтрация уже ведется, однако в ограниченном режиме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава управления Роскомнадзора на Урале, где тестировали "суверенный Рунет", получил награду от Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ермаков, Путин, Роскомнадзор, награда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.02.2020 16:33 Мск Операторы столкнулись с трудностями при тестировании "суверенного Рунета" на Урале

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.09.2019 02:02 Мск Урал станет местом тестирования "суверенного интернета"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети