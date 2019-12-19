Бывший мэр Петропавловска-Камчатского отправлен под домашний арест

Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, мэр города получил от начальника Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство. Деньги передавались через брата Иваненко.

Кроме того, Иваненко - также через брата - получил от бизнесмена взятку в 200 тысяч рублей за помощь при заключении контрактов.

Напомним, в ноябре Иваненко принял решение уйти в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Иваненко в кардиологическое отделение – у него возникли проблемы с сердцем.

Иваненко 42 года, он возглавлял Петропавловск-Камчатский городской округ с 2016 года, до этого работал в администрации города на разных должностях.