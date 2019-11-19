Глава Петропавловска-Камчатского подал в отставку из-за проблем со здоровьем

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко принял решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Его заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании городской думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города. Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться, и его ждет достойное будущее", - заявил Иваненко.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Иваненко в кардиологическое отделение – у него возникли проблемы с сердцем.

Иваненко 42 года, он возглавляет Петропавловск-Камчатский городской округ с 2016 года, до этого работал в администрации города на разных должностях.