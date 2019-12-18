В московском аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В московском аэропорту "Домодедово" задержали 40 граждан Израиля. Сотрудники ФСБ ждали туристов сразу после посадки самолета.

Как сообщает ТАСС, на место выехали сотрудники представители Израиля. Причины произошедшего им пока неизвестны.

"Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится и их пропустят. Рейс был из Тель-Авива в Москву, по какой причине их задержали, мы не знаем", - сообщает издание.

При этом в диппредставительстве отметили, что Израиль и РФ заинтересованы в развитии взаимного туризма.