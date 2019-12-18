04 Октября 2020
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Общество Пермский край
роман абрамович (2009) | Фото:ogoniok.com

Эскизы новой сцены Пермского оперного, деньги на которую дал Роман Абрамович, покажут в середине января

Вскоре будут представлены первые эскизы новой сцены оперного театра в Перми. Деньги на нее выделил, в частности, Роман Абрамович, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства культуры Пермского края.
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Первые эскизы новой сцены для общественного обсуждения представит в середине января их автор, архитектор Андреа Стойич. Новая сцена Пермского театра оперы и балета станет одним из самых современных и технологичных зданий, однако ее архитектурные решения должны позволять аккуратно вписать здание театра в исторический центр Перми. К исполнению этой задачи были привлечены эксперты международного архитектурного бюро "wHY", чьи офисы расположены в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Оно выбрано Романом Абрамовичем, исходя из их международного опыта работы над проектами в области искусства и культуры. Бизнесмен является попечителем Большого театра и спонсором многочисленных культурных проектов по всему миру. Он неоднократно посещал пермские театральные постановки и предлагал региональным властям свою поддержку в создании новой театральной сцены.

Разработчик проекта сцены Лиза Джордан отметила, что она и ее коллеги "рады сотрудничать с архитектурным бюро "wHY" и региональными властями в Перми в рамках разработки архитектурного проекта для театра".

"Для нас большая честь иметь возможность быть частью команды, ответственной за реализацию культурно значимого проекта", - сказала она.

Команда из 40 человек включает архитекторов и дизайнеров. Недавно завершенные проекты бюро включают в себя Фонд искусств "Martian Brothers" в Лос-Анджелесе, флагманскую галерею "Christie's Beverly Hills" на аукционе, галерею Ларри Гагосяна в Сан-Франциско и Музей изобразительных искусств в Луисвилле. Среди текущих проектов "wHY" – реставрация крыла Рокфеллера в "Метрополитен-музее" в Нью-Йорке, галерея Северо-Западного побережья, зал Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и другие.

Напомним, осенью 2014 г. правительство Пермского края объявило аукцион на строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Максимальная цена контракта составляла 2,8 млрд руб., средства давал край. По условиям аукциона, возведение делилось на три этапа: строительство энергетического центра, возведение новой сцены театра и реставрация существующего здания.

По завершении строительных работ общая площадь театра должна составить 32,5 тыс. кв. м. В планах было построить новую сцену на 1,1 тыс.мест и реконструировать существующий зрительный зал на 800 мест. Руководители театра полагали, что новая сцена будет построена за три года, располагаться она будет позади существующего здания.

Теперь уже бывший худрук театра Теодор Курентзис ранее заявлял, что покинет Пермь, если в 2020 г. в городе не появится новая сцена. Позже он сделал это, однако по другим причинам.

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Эскизы новой сцены Пермского оперного, деньги на которую дал Роман Абрамович, покажут в середине января

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Теги: Роман Абрамович, сцена, оперный театр



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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2020 10:50 Мск В Перми показали эскиз новой сцены оперного театра, деньги на которую дал Абрамович

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