Россия предложит Белоруссии компромисс по налоговому маневру

В отношениях между Россией и Белоруссией наметился определённый прогресс. Сочинская встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась без каких-либо договорённостей, но теперь стало известно о возможном компромиссе по налоговому маневру.

Напомним, при завершении налогового маневра стоимость нефти для российских и белорусских НПЗ станет такой же, как и на внешних рынках. Ранее Белоруссия получала российскую нефть примерно на 10 долларов дешевле, чем на внешних рынках.

В результате одним из важнейших вопросов в двусторонних отношениях стала компенсация возможных потерь для белорусской экономики от налогового маневра, которые на период 2019-2024 гг. оцениваются почти в 11 млрд руб.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что в качестве компромисса решено предложить Минску так называемый отрицательный акциз. Белорусские предприятия смогут получать одинаковый вычет с российскими после того, как страны унифицируют Налоговый кодекс. Подобный шаг может произойти не раньше 2022 г.

Смогут ли Россия и Белоруссия договориться о таком компромиссе, станет ясно после встречи глав государств в Санкт-Петербурге 20 декабря.