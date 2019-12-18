50 вопросов и 5000 зрителей. Решетников провел предновогодний эфир в Instagram

Губернатор Прикамья Максим Решетников подвел итоги года в традиционном прямом эфире в Instagram и пообщался с жителями края. Общая аудитория эфира составила более 5 тыс. человек, при этом 1,1 тыс. зрителей смотрела одновременно. В ходе эфира Максим Решетников ответил почти на 50 вопросов. Большая часть из них традиционно касалась вопросов образования, спортивной инфраструктуры, газификации в Прикамье, благоустройства, ситуации с дольщиками, дорожной отрасли и пр. Полную версию прямого эфира можно посмотреть Instagram-TV в аккаунте @reshetnikovmg

Особый интерес традиционно в ходе конференции вызвали вопросы здравоохранения, борьбы с онкологическими заболеваниями, и в том числе, строительство нового онкоцентра. Глава Прикамья напомнил, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" в крае заработали 8 межрайонных центров, где начали консультировать пациентов из близлежащих территорий, а также проводить химиотерапию. 26 онкологов прошли переобучение. В крае начали функционировать 236 кабинетов ранней диагностики, обследование в которых за год прошли 180 тыс. Прикамцев.

Кроме того, в первом квартале следующего года в медсанчати №9 можно будет пройти современную и эффективную ПЭТ-диагностику, сейчас завершается лицензирование соответствующего оборудования. В феврале 2020 года в Краевом онкодиспансере будет установлено 2 новых линейных ускорителя. Это позволит дополнительно пролечить около 1,5 тыс. пациентов в следующем году.

Что касается самого онкоцентра, губернатор отметил, что работа на данный момент ведётся, определяются параметры будущего медучреждения. "Дал поручение Минздраву не затягивать с этим вопросом, чтобы в январе-феврале принять решение и уже пойти в проектирование этого объекта", - подчеркнул Максим Решетников.

Один из жителей Кунгура поинтересовался планируется в городе строительство скейт-парка. По словам губернатора, в ближайшее время из краевого бюджета в рамках программы "Мы выбираем спорт" будет направлено 3 млн рублей на строительство нового спортивного объекта в Кунгуре, такой же объём средств предусмотрен в бюджете муниципалитета.

Несколько вопросов в ходе конференции касались отопления в многоквартирных домах. По данным пользователей Instagram, температура воздуха в некоторых домах ниже нормы. В частности, это касается Перми и Березников. Губернатор Максим Решетников отметил, что в части территорий это может быть связано с изменением схемы теплоснабжения: "донастроивать" приходится каждый дом. Глава Прикамья подчеркнул, что о каждом случае необходимо сообщать в муниципалитет, ИГЖН, и поручил краевому министерству ЖКХ тщательно контролировать каждое сообщение.

Также в ходе общения с губернатором обсудили программы по поддержке молодых семей. Максим Решетников напомнил, что в следующем году по федеральной (35%) и краевой (10%) выплатам кратно увеличено финансирование. Общий объем средств на программу "Молодая семья" в 2020-м впервые превысит 1 млрд рублей, 385 млн рублей из которых - средства федерального бюджета. На данный момент в муниципалитетах уже идёт составление списков семей. При этом глава Прикамья отметил, что ряд территорий не предусмотрели свою часть финансирования или предусмотрели в недостаточном объёме. "В январе я у них спрошу, почему они этого не сделали", - подчеркнул глава Прикамья.

Ещё одним вопросом, который интересовал прикамцев, стала транспортная инфраструктура, в том числе, и состояние общественного транспорта в регионе. По словам главы Прикамья, транспортная реформа продолжается. По данным краевого минтранса, до конца 2022 года будет обновлён весь подвижной состав на межмуниципальном сообщении. В ходе эфира один из пользователей вопрос с остановками в Перми. Так, по его словам, на о. Гайва оба остановочных комплекса убрали, а новые взамен не поставили. Максим Решетников поручил главе города Перми Дмитрию Самойлову разобраться в ситуации, а также дать развёрнутый ответ в Instagram по ситуации с остановками в городе.

Добавим, что в прямом эфире Решетников также рассказал о судьбе зоопарка, при строительстве которого были украдены 130 миллионов рублей. Решетников заявил, что зоопарк все равно будет достроен. Кроме того, глава края рассказал, что некоторым своим подчиненным он сделает выходной 31 декабря, и посоветовал другим руководителям решать этот вопрос самостоятельно.