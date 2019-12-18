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Политика Приволжский ФО Пермский край
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Решетников сделает выходной 31 декабря для своих сотрудниц. Остальные прикамцы будут работать

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram прокомментировал просьбы прикамцев сделать 31 декабря выходным днем, передает корреспондент Накануне.RU.

"Этот вопрос полностью находится в компетенции Правительства России. Все, что я могу сделать как губернатор - объявить день выходным для чиновников. Честно говоря, не вижу в этом смысла. А что касается бюджетной сети, да и органов власти тоже – я считаю, руководители в состоянии внутри своих коллективов договориться, исходя из производственных задач, сколько и как отработать 31 декабря, и уж точно в состоянии женщин отпустить с работы пораньше или вообще дать им выходной, просто взяв на себя на один день выполнение их задач", - заявил глава региона добавив, что он отпустит домой девушек из секретариата, тех, с кем вместе работает.

"Мы с коллективом моих помощников постараемся сами со всем справиться", - заявил губернатор.

Напомним, решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря приняли в ряде регионов, в том числе в Свердловской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Ставропольском крае, Карелии, а также в Крыму.

Отметим также, что президент России Владимир Путин отметил, что услышал просьбы россиян о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем - такое заявление он сделал на встрече с членами СПЧ.

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Решетников сделает выходной 31 декабря для своих сотрудниц. Остальные прикамцы будут работать

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Теги: 31 декабря, новый год, рабочий день, выходной день



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