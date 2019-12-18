Горшочек, не вари: Боярский заявил, что у "Гардемаринов" может быть еще четыре части

О том, что персонаж Михаила Боярского – шевалье де Брильи – "воскреснет" в продолжении культовой трилогии "Гардемарины", стало известно еще летом. Тогда режиссер проекта Светлана Дружинина показывала его фото с проб. Но оказалось, что Боярский собирается сниматься и в других фильмах серии. А их, по его данным, может быть еще четыре.

"Продолжение "Гардемаринов", конечно, будет, потому что Светлана Сергеевна (режиссер фильма Светлана Дружинина) - совершенно неутомимая женщина, хотя она на 15 лет старше меня. Она уже снимает "Гардемаринов-4" и начала снимать "Гардемаринов-5", а в перспективе - 6, 7 и 8. И там у нас на съемках по-настоящему родственные отношения, потому что мы знакомы уже почти полвека", - цитирует ТАСС Боярского, давшего пресс-конференцию в преддверии своего 70-летнего юбилея.

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В 1987 году Боярский был приглашен этим режиссером на главную роль шевалье Де Брильи в картину "Гардемарины, вперед!", где спел свою знаменитую песню "Ланфрен-ланфра".

У поклонников кинофраншизы конца 80-х есть большие сомнения по поводу того, нужно ли снимать продолжение легендарного фильма. Опасения их усиливает грандиозный провал последнего фильма про мушкетеров, который снял Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В нем, кстати, прежние герои постарели и помогали своим детям – точно такой же сюжетный ход ждет зрителей и в новом фильме про гардемаринов.

Дружинина много лет мечтала снять продолжение фильма, сделавшего ее легендарным режиссером. Главной загвоздкой было финансирование. В конце концов, проект поддержал Фонд кино, но лишь частично, так что Дружининой пришлось начинать съемки и параллельно продолжать поиски инвесторов.

Одну из ролей исполняет Анна Семенович